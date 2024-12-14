Григорий Левин Запад долго убеждал нас, что в СВО участвуют специальные подразделения КНДР. Разные источники сообщали, что там уже действуют от 5 до 10 тысяч хорошо подготовленных бойцов.
Дыма без огня не бывает
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Не путай бурятов с корейцами.
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7 час.
Людмила Лиханова
Были корейцы или нет...не столь важно. Главное то, что эти слухи действуют на подсознание врага и держат их в постоянном напряжении.. Почти как НЛП.
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4 час.
Борис Леонтьев
Что значит были или нет? Конечно были. И не важно из КНДР они или нет. Среди граждан России, согласно статистике, своих корейцев не одна дивизия наберётся. Уверен, что и в СВО они наверняка есть. Так что фашистам и украинским и натовским есть кого боятся.
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16 мин.
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