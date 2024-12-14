Дыма без огня не бывает

Были корейцы или нет...не столь важно. Главное то, что эти слухи действуют на подсознание врага и держат их в постоянном напряжении.. Почти как НЛП.

Борис Леонтьев

Что значит были или нет? Конечно были. И не важно из КНДР они или нет. Среди граждан России, согласно статистике, своих корейцев не одна дивизия наберётся. Уверен, что и в СВО они наверняка есть. Так что фашистам и украинским и натовским есть кого боятся.