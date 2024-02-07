Американский экономист: Медленная «финансовая смерть» ожидает некоторые страны в этом десятилетии

Мир сталкивается с долговым кризисом, который продлится следующие десять лет, и он не закончится благополучно, отметил американский экономист и президент консалтинговой компании по инвестициям и благосостоянию Laffer Tengler Investments Артур Лаффер.
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