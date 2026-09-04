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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Для спасения «Локомотива» нужно спасателей Малибу приглашать. Мостовой спасти команду не может – еще 10 человек играют, помимо него». Губерниев про Андрея в клубе

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Андрея Мостового в «Локомотив» из « Зенита » на правах аренды.

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