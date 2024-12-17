Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +9°, дождь• Севастополь: +12°, дождь• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +12°, дождь• Евпатория: +12°, дождь• Саки: +12°, дождь• Бахчисарай: +9°, дождь• Джанкой: +10°, дождь• Судак: +12°, дождь• Феодосия: +12°, дождь• Керчь: +10°.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии