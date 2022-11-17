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Старые тапки Стива Джобса продали за 13 млн рублей

Поношенные сандалии от бренда Birkenstock основателя компании Apple выставили на Julien’s Auctions несколько дней назад, а сегодня стало известно, что их продали за рекордную сумму — 218 750 долларов, или более 13 млн рублей, передает teendaily.

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