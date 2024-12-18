Материковый Китай осудил ДПП за препятствование участию представителей континентальной части страны в межгородском форуме Шанхай-Тайбэй

Пекин, 18 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь осудила власти Демократической прогрессивной партии /ДПП/ за преднамеренное блокирование участия представителей континентальной части Китая в межгородском форуме Шанхай-Тайбэй 2024 года, в результате чего несколько членов делегации и журналистов не были допущены к участию в мероприятии.