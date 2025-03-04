Песков заявил об отсутствии конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию

В настоящее время конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет, хотя поступили приглашения от обеих сторон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии