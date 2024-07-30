В ГУФСИН прокомментировали новость об установке виниров за 800 тысяч рублей бандиту Цапку

Осуждённый на пожизненное заключение за жестокое убийство Владимир Цапок, якобы, получил дорогостоящие стоматологические услуги в Ростовском СИЗОНовость о том, что осуждённому за жестокое убийство целой семьи Владимиру Цапку установили виниры за 800 тысяч рублей прокомментировали в ГУФСИН России.