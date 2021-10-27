Происшествия

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В Хабаровском крае перед судом предстанет бывший начальник и исполняющий обязанности начальника КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», обвиняемые в должностных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовных дел в отношении начальника краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.

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