В Хабаровском крае перед судом предстанет бывший начальник и исполняющий обязанности начальника КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», обвиняемые в должностных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовных дел в отношении начальника краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.