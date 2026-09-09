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Утро.ru

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Ивлеева эффектно вернулась после долгого изгнания

Ивлеева эффектно вернулась после долгого изгнания

Настя Ивлеева продолжает выбираться из многолетней "отмены" и возвращать себе место в российском шоу-бизнесе.

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