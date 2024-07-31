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Отдавали на усыновление или отправляли на органы: подельники Надежды Фратти раскрыли схему вывоза 1260 детей из России

Отдавали на усыновление или отправляли на органы: подельники Надежды Фратти раскрыли схему вывоза 1260 детей из России

Андрей Малахов продолжает разбираться с историей о нелегальном  вывозе из России  1260 детей. На этот раз подельники Надежды Фратти решили рассказать всю правду о том, что же на самом деле случилось 20 лет назад.

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