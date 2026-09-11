Скоробогатый: Демократы мобилизуют избирателей на ненависти к Трампу

Заместитель главного редактора журнала "Монокль" Петр Скоробогатый отметил, что сильная неприязнь к Дональду Трампу в США способна мобилизовать электорат Демократической партии.
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