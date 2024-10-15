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Японский премьер напомнил миру, что США сбросили на страну ядерную бомбу

Японский премьер напомнил миру, что США сбросили на страну ядерную бомбу

Японский премьер напомнил миру, что США сбросили на страну ядерную бомбу Ирэн ОрлонскаяПремьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 1 октября, акцентировал внимание на необходимости вдумчивого анализа и обсуждения возможностей отказа от ядерного оружия для принятия обоснованных решений.

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