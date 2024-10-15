Японский премьер напомнил миру, что США сбросили на страну ядерную бомбу Ирэн ОрлонскаяПремьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 1 октября, акцентировал внимание на необходимости вдумчивого анализа и обсуждения возможностей отказа от ядерного оружия для принятия обоснованных решений.