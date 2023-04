Сын Софии Ротару продает гостиницу матери в Крыму

Сын Софии Ротару продает гостиницу матери в КрымуSlide image for gallery: 8101 | София РотаруSlide image for gallery: 8101 | София РотаруSlide image for gallery: 8101 | София РотаруSlide image for gallery: 8101 | София Ротару и Игорь КрутойSlide image for gallery: 8101 | София РотаруSlide image for gallery: 9274 | София РотаруSlide image for gallery: 8101 | София РотаруSlide image for gallery: 8281 | София РотаруSlide image for gallery: 9274 | София РотаруSlide image for gallery: 8101 | София РотаруСын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко выставил на продажу гостиницу матери в Крыму.