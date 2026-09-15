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FiNE NEWS

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Мирошник: Польша и соседи могут последовать за Украиной во втором эшелоне

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что Польша и её соседи в случае конфликта с Россией могут оказаться во втором эшелоне поддержки за Украиной.

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