Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что Польша и её соседи в случае конфликта с Россией могут оказаться во втором эшелоне поддержки за Украиной.