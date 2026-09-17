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Пятый канал

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Никита Михалков отказался продвигать актерскую карьеру внука Андрея Бакова

Никита Михалков отказался продвигать актерскую карьеру внука Андрея Бакова

Народный артист РСФСР Никита Михалков не готовит для внука Андрея Бакова главные роли. Об этом режиссер рассказал корреспонденту 5-tv.

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