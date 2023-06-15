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Эксклюзив! Модель Четырева вспомнила, как работала с BTS: «У них постоянно случаются обмороки. Их откачивают»

Эксклюзив! Модель Четырева вспомнила, как работала с BTS: «У них постоянно случаются обмороки. Их откачивают»

Эксклюзивно для портала POPCAKE танцор -модель в коллективе International dance team “Elite” в Южной Корее Анастасия Четырева рассказала о том, как работала на одной сцене с BTS и что представляет из себя деятельность «Бантан» в реальной жизни.

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