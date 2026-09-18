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МОСИНФОРМ

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От сока до лимонада: москвичи определили фаворитов конкурса «Московское качество»

От сока до лимонада: москвичи определили фаворитов конкурса «Московское качество»

18 сентября в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) состоялась церемония награждения победителей и лауреатов общегородского конкурса «Московское качество» в категории «Соки, вода и напитки», передает пресс-служба МТПП.

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