От сока до лимонада: москвичи определили фаворитов конкурса «Московское качество»

18 сентября в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) состоялась церемония награждения победителей и лауреатов общегородского конкурса «Московское качество» в категории «Соки, вода и напитки», передает пресс-служба МТПП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Российскими батар...
- Собянин: Продолжи...
- СТ Сотрудники ГКУ «М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым