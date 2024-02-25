У «Челси» худший трансферный баланс в мире за 5 лет – минус 782 млн евро. У «Бенфики» – лучший (354 млн)

Таковы данные исследования, проведенного CIES Football Observatory. В топ-5 антирейтинга входят еще четыре клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» (минус 773 млн), «Арсенал» (минус 622 млн), «Тоттенхэм» (минус 608 млн) и «Ньюкасл» (минус 574 млн).
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