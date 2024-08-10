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МИД предупредил о распространении фейкового видео с Захаровой

МИД предупредил о распространении фейкового видео с Захаровой

В интернете распространяется видеозапись, где официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы заявляет о возможности передачи Запорожской АЭС под контроль Киева – этот ролик фейковый и создан украинскими спецслужбами с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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