МИД предупредил о распространении фейкового видео с Захаровой

В интернете распространяется видеозапись, где официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы заявляет о возможности передачи Запорожской АЭС под контроль Киева – этот ролик фейковый и создан украинскими спецслужбами с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.