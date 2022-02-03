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Мика Хаккинен: «Хэмилтону будет тяжело принять не лучший болид и снова карабкаться на вершину. Неясно, вернется ли он»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен предположил, что решение Льюиса Хэмилтона о продолжении карьеры будет связано со скоростью болида «Мерседеса» 2022 года.

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