Стабильное торгово-экономическое сотрудничество содействует развитию китайско-российских отношений

Москва, 2 января /Синьхуа/ -- В условиях неустойчивого мирового политического ландшафта и глубоко меняющейся международной торговой среды практическое торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией продолжало развиваться в уходящем 2024 году, внося весомый вклад в содействие стабильному развитию двусторонних отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)