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Китай

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Стабильное торгово-экономическое сотрудничество содействует развитию китайско-российских отношений

Москва, 2 января /Синьхуа/ -- В условиях неустойчивого мирового политического ландшафта и глубоко меняющейся международной торговой среды практическое торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией продолжало развиваться в уходящем 2024 году, внося весомый вклад в содействие стабильному развитию двусторонних отношений.

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