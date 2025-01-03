Стабильное торгово-экономическое сотрудничество содействует развитию китайско-российских отношений

Москва, 2 января /Синьхуа/ -- В условиях неустойчивого мирового политического ландшафта и глубоко меняющейся международной торговой среды практическое торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией продолжало развиваться в уходящем 2024 году, внося весомый вклад в содействие стабильному развитию двусторонних отношений.