Журова: World Athletics не проигнорирует решение CAS по россиянам

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова высказала мнение, что обращение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по иску к World Athletics поможет российским спортсменам в вопросе допуска до соревнований.
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