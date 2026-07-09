Журова: World Athletics не проигнорирует решение CAS по россиянам

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова высказала мнение, что обращение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по иску к World Athletics поможет российским спортсменам в вопросе допуска до соревнований.