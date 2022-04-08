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Экс-чиновник мэрии Челябинска предстанет перед судом за смертельное ДТП

Экс-чиновник мэрии Челябинска предстанет перед судом за смертельное ДТП

В Челябинской области направили в суд уголовное дело по факту наезда на двух пешеходов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Агаповского района направило в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по обеспечению безопасности населения администрации Челябинска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также оставление места аварии.

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