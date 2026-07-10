Жара и нехватка кислорода вызвали древние вымирания морских групп

Новое исследование, опубликованное 10 июля 2026 года в phys.org, выявило закономерность, связывающую несколько крупных морских вымираний в истории Земли с одним и тем же двойным ударом: нагревом воды выше физиологического предела и одновременным падением содержания кислорода до критически низких значений.
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