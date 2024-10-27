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Корнеев о фоле Батракова на Мантуане: «Если бы это произошло в штрафной, был бы стопроцентный пенальти. Карасев поступил по‑футбольному, но по правилам – это желтая»

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом.

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