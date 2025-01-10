Человекоподобный робот Apollo от Apptronik примет участие в выставке CES 2025

Выставка CES 2025 была неоднозначной для гуманоидных роботов. Форм-фактор стал переломным моментом, когда изображения ведущих игроков появились на стенде генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга во время его выступления в понедельник.
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