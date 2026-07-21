БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 621 подписчик

Сводки СВО, 21 июля, главное: Наши на пороге Краматорска, а АД для ВСУ — это Алексеево-Дружковка

Сводки СВО, 21 июля, главное: Наши на пороге Краматорска, а АД для ВСУ — это Алексеево-Дружковка

1608-й день спецоперации. В Харьковской области ВС РФ завершают окружение группировки противника встречными ударами Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Российская компания «Бюро 1440» сообщила об успешном выведении на орбиту спутников второго пакетного запуска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии