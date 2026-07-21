Сводки СВО, 21 июля, главное: Наши на пороге Краматорска, а АД для ВСУ — это Алексеево-Дружковка

1608-й день спецоперации. В Харьковской области ВС РФ завершают окружение группировки противника встречными ударами Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Российская компания «Бюро 1440» сообщила об успешном выведении на орбиту спутников второго пакетного запуска.
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