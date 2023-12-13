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В Болгарии начали снос памятника советским воинам-освободителям

В Болгарии начали снос памятника советским воинам-освободителям

Монумент был возведен в Софии в 1954 году в самом центре города, и чествовал советских солдат, которые освободили Болгарию от нацистов.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Все не угомонится? Вояки с павшими воинами! Только и могут с памятниками воевать, но отольются вам за это слезы,отольются!!!!
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12 час.
НП
Наталья Павлова
Так они доберутся и до памятников Михаилу Дмитриевичу Скобелеву и героям Русско-турецкой войны, которую Россия вела за освобождение Болгарии  от османского ига. Хреновыми &quot;братушками&quot;, однако, оказались...
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6 час.
ИП
Игорь Петров
Запоминаем и записываем... Таких друзей, за .. и, в музей..
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5 мин.

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