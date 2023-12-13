В Болгарии начали снос памятника советским воинам-освободителям

ВД Вовладар Даров Все не угомонится? Вояки с павшими воинами! Только и могут с памятниками воевать, но отольются вам за это слезы,отольются!!!!

НП Наталья Павлова Так они доберутся и до памятников Михаилу Дмитриевичу Скобелеву и героям Русско-турецкой войны, которую Россия вела за освобождение Болгарии от османского ига. Хреновыми "братушками", однако, оказались...