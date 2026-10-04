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Страны МЭА вывели на рынок 325 млн из запланированных 400 млн баррелей нефти

Страны МЭА вывели на рынок 325 млн из запланированных 400 млн баррелей нефти

Страны – участницы Международного энергетического агентства (МЭА) уже высвободили около 325 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов из 400 млн, обещанных в марте.

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