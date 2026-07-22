Захарова ответила Каллас на слова об угрозе России для Европы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
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