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Захарова ответила Каллас на слова об угрозе России для Европы

Захарова ответила Каллас на слова об угрозе России для Европы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Самая большая угроза для Европы-это ее тупые политики, загнавшие свои страны в болото русофобии.
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1 м.