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Машинное обучение начали применять в ядерной физике

Машинное обучение начали применять в ядерной физике

  Выпущено структурирующее наработки машинного обучения в ядерной физике исследование Международная команда ученых, включая сотрудников Национального ускорительного центра имени Томаса  Выпущено структурирующее наработки машинного обучения в ядерной физике исследование Международная команда ученых, включая сотрудников Национального ускорительного центра имени Томаса Джефферсона Министерства энергетики США, выпустила работу в журнале Reviews of Modern Physics, структурирующую последние наработки в области применения машинного обучения в ядерной физике.

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