Машинное обучение начали применять в ядерной физике

Выпущено структурирующее наработки машинного обучения в ядерной физике исследование Международная команда ученых, включая сотрудников Национального ускорительного центра имени Томаса Выпущено структурирующее наработки машинного обучения в ядерной физике исследование Международная команда ученых, включая сотрудников Национального ускорительного центра имени Томаса Джефферсона Министерства энергетики США, выпустила работу в журнале Reviews of Modern Physics, структурирующую последние наработки в области применения машинного обучения в ядерной физике.