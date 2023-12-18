WP: разногласия у республиканцев и влияние Трампа задерживают помощь США Киеву

Глубокие разногласия среди республиканцев в конгрессе США, а также способность экс-президента Дональда Трампа влиять на политиков-республиканцев стали главными причинами задержки предоставления помощи Украине со стороны США.
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