OpenAI ответила по иску индийского агентства ANI о нарушении авторских прав

Компания OpenAI заявила индийскому суду, что любое распоряжение об удалении данных для обучения, используемых в ее сервисе ChatGPT, будет противоречить ее правовым обязательствам в США, пишет Reuters со ссылкой на заявления компании.
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