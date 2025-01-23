Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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OpenAI ответила по иску индийского агентства ANI о нарушении авторских прав

Компания OpenAI заявила индийскому суду, что любое распоряжение об удалении данных для обучения, используемых в ее сервисе ChatGPT, будет противоречить ее правовым обязательствам в США, пишет Reuters со ссылкой на заявления компании.

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