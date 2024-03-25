Блогеры из Барнаула возмутились свечками в сети и закрытыми ресторанами из-за теракта

Одна из них призналась, что не хочет знать, что кто-то "где-то умирает", поэтому не интересовалась новостями о теракте Несколько блогеров из Алтайского края выложили материалы, в которых осудили действия людей, скорбящим по жертвам теракта в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек.