На Восточном форуме обсудили… не Восточный полигон. Проблемы логистики, портов и РЖД на ВЭФ в свете ограничений инфраструктуры заиграли новыми красками

Третий год подряд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) тема логистики выделена в отдельный блок. И если в 2022 и 2023 годах обсуждения больше проходили тревожно, то этот год наконец-то вывел дискуссии на новый уровень.
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