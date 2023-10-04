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  • Ира
    И коровы с козами, и птицы, и моллюски, и овощи- фрукты - везде токсоплазмоз?! А кошки виноваты... Ну-ну. И как это -...Стоит ли бояться ...
  • ММ
    Уж лучше шоколадку..Невероятные факты...
  • Владимир Акулов
    Это  просто  тревожные  люди...  Возможно  ,  с  синдромом  ГТР или  ОКС...У  них  слабые  нервы  ,  они  очень  чувс...Сидром беспокойно...

Стоит ли бояться токсоплазмоза и запрещать себе гладить котиков

Стоит ли бояться токсоплазмоза и запрещать себе гладить котиков

Что такое токсоплазмоз Токсоплазмоз — это заболевание, которое поражает и животных, и людей и вызывается паразитом Toxoplasma gondii.

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Комментарии
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И
Ира
И коровы с козами, и птицы, и моллюски, и овощи- фрукты - везде токсоплазмоз?! А кошки виноваты... Ну-ну. И как это - не кормить кошку сырым мясом, если она по природе своей хищник? Убивать ее ЖКХ сухариками, сделанными не пойми из чего, поскольку нет у нас в стране организации, которая следила бы за составом готового корма для животных. Ее НЕТ! Мои кошки без сырого мяса обходится не хотят, они так мне и говорят каждый день. И никакого токсоплазмоза у нас в семье нет! Любите кошек, собак и всё живое, пока оно не вымерло от всевозможных &quot;научных&quot; рекомендаций. Будьте чистоплотны и человечны - вот залог здоровья и долгой жизни. ❤
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