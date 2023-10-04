Стоит ли бояться токсоплазмоза и запрещать себе гладить котиков

И

Ира

И коровы с козами, и птицы, и моллюски, и овощи- фрукты - везде токсоплазмоз?! А кошки виноваты... Ну-ну. И как это - не кормить кошку сырым мясом, если она по природе своей хищник? Убивать ее ЖКХ сухариками, сделанными не пойми из чего, поскольку нет у нас в стране организации, которая следила бы за составом готового корма для животных. Ее НЕТ! Мои кошки без сырого мяса обходится не хотят, они так мне и говорят каждый день. И никакого токсоплазмоза у нас в семье нет! Любите кошек, собак и всё живое, пока оно не вымерло от всевозможных "научных" рекомендаций. Будьте чистоплотны и человечны - вот залог здоровья и долгой жизни. ❤