Представитель Миллер: Госдеп не признает причастность к теракту в «Крокусе» США, Британии и Украины

США упорно стоят на своем, представитель Госдепа Мэттью Миллер, выступил на брифинге перед журналистами и опять попытался всех убедить, что к теракту в России непричастен Вашингтон, Лондон или Киев и это дело рук радикальных исламистов.
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