Министр обороны Российской Федерации поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Андрей Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы.
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