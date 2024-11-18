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Закон, порядок, государство

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Министр обороны Российской Федерации поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны Российской Федерации поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Андрей Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы.

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