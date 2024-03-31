Источники констатируют, что русскому лидеру удалось вдохновить Глобальный ЮгЛиванский телеканал Al Mayadeen признал, что Владимиру Путину удалось спровоцировать переполох на Западе, поскольку спецоперация становится поворотным моментом в переходе от однополярного к многополярному мировому порядку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии