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Al Mayadeen: Путин спровоцировал настоящий переполох на Западе

Al Mayadeen: Путин спровоцировал настоящий переполох на Западе

Источники констатируют, что русскому лидеру удалось вдохновить Глобальный ЮгЛиванский телеканал Al Mayadeen признал, что Владимиру Путину удалось спровоцировать переполох на Западе, поскольку спецоперация становится поворотным моментом в переходе от однополярного к многополярному мировому порядку.

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