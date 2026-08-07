Кино на Белой даче Чехова: что посмотреть в августе

Дом-музей Антона Чехова в Ялте приглашает желающих посетить показы советского кинонаследия. В августе им предложат легендарный «Экипаж», трогательную «Весну на Заречной улице», комедию с Любовью Орловой и последний фильм Анатолия Папанова.
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