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Кино на Белой даче Чехова: что посмотреть в августе

Кино на Белой даче Чехова: что посмотреть в августе

Дом-музей Антона Чехова в Ялте приглашает желающих посетить показы советского кинонаследия. В августе им предложат легендарный «Экипаж», трогательную «Весну на Заречной улице», комедию с Любовью Орловой и последний фильм Анатолия Папанова.

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