Шампунь для улиц: в Петербурге выбрали самый чистый район

Генеральная уборка длиною в месяц – осенний месячник по благоустройству прошёл с 1 по 31 октября. Трудовой десант из дворников, садовников, коммунальщиков, дорожников и активистов высадился на улицы мегаполиса, чтобы сделать его чище и зеленее.