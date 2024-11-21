Шампунь для улиц: в Петербурге выбрали самый чистый район

Генеральная уборка длиною в месяц – осенний месячник по благоустройству прошёл с 1 по 31 октября. Трудовой десант из дворников, садовников, коммунальщиков, дорожников и активистов высадился на улицы мегаполиса, чтобы сделать его чище и зеленее.
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