Совфед установил штрафы до 1 миллиона рублей за спам-звонки

В ходе заседания в среду, 3 апреля, Совфед одобрил закон, в соответствии с которым устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением российского законодательства.
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