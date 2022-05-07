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МИД КНР: китайский народ не забудет зверств НАТО

МИД КНР: китайский народ не забудет зверств НАТО

7 мая 1999 года произошел авианалет НАТО на посольство Китая в Союзной Республике Югославии, китайский народ никогда не забудет этого и не допустит повторения, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 6 мая на брифинге для прессы.

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