МИД КНР: китайский народ не забудет зверств НАТО

7 мая 1999 года произошел авианалет НАТО на посольство Китая в Союзной Республике Югославии, китайский народ никогда не забудет этого и не допустит повторения, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 6 мая на брифинге для прессы.