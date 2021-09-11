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28 интеграционных программ

28 интеграционных программ

28 интеграционных программ Опубликован полный список из 28 договоренностей между Путиным и Лукашенко в рамках реализации интеграционных программ внутри Союзного Государства.

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