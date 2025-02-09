Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Рожает - значит, безответственная": Большой позор, которого не замечали годами

"Рожает - значит, безответственная": Большой позор, которого не замечали годами

Многодетная мама, лишённая своих пятерых детей из-за финансовых проблем, и расследование деятельности USAID* - организации, которая за десятки лет успела натворить бед по всему миру, в том числе и в России.

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