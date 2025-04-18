Военные ВСУ начали глушить все дроны без разбора — Business Insider

Проблемы с определением, чей именно дрон находится в воздухе, испытывают украинские военные, поэтому глушат их все, 18 апреля заявил оператор беспилотников из ВСУ Димко Жлуктенко изданию Business Insider.
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