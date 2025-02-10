Бывший глава МИД Украины Кулеба предсказал мрачное будущее тому, кто откажется от территорий при переговорах

﻿﻿Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у тех, кто подписывает мирный договор в Киеве и отвергает НАТО, есть шанс «выжить», но те, кто отказывается от утраченных территорий, могут «быть убиты физически или политически.