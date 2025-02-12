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Олаф Шольц вспомнил, что бесконечное наращивание вооружений – это плохо

Олаф Шольц вспомнил, что бесконечное наращивание вооружений – это плохо

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за прекращение «бесконечного наращивания вооружений». «Мы бы не хотели ничего большего, чем снова поговорить о контроле над вооружениями в Европе, – отметил канцлер, слова которого приводит DPA.

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