О наболевшем: петербуржцы жалуются властям на очереди в «Петроэлетросбыт»

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов провел очередной личный прием граждан. Пробившиеся к градоначальнику петербуржцы решали вопросы, связанные с ремонтом библиотеки во Фрунзенском районе, открытием нового экологического пункта по сбору опасных отходов, и другие.
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