О наболевшем: петербуржцы жалуются властям на очереди в «Петроэлетросбыт»

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов провел очередной личный прием граждан. Пробившиеся к градоначальнику петербуржцы решали вопросы, связанные с ремонтом библиотеки во Фрунзенском районе, открытием нового экологического пункта по сбору опасных отходов, и другие.